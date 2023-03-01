В Тюмени на ул. 50 лет ВЛКСМ возле ТЦ "Премьер" поменяли режим работы светофора

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Изменена организация дорожного движения на двух участках улично-дорожной сети Тюмени.

Как сообщает ГИБДД Тюменской области, на ул. 50 лет ВЛКСМ в районе ТЦ "Премьер" поменялся режим работы светофора. Введена задержка в конце разрешающего сигнала светофора для безопасного поворота налево. Это сделано потому, что на данном участке отмечена повышенная аварийность. В 2023 году здесь произошло 10 ДТП, в двух из них пострадали люди. Все ДТП случились во время поворота транспорта налево.

На ул. Республики, 243 запретили левый поворот при выезде из дворовой территории. Установлен дорожный знак "Движение направо". В 2022-м году на этом участке произошло 3 ДТП, в которых пострадали люди. Во всех случаях водители не убедились в безопасности, совершая левый поворот при выезде с прилегающей территории на ул. Республики.