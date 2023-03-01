Школьников приглашают на квест о тыловой Тюмени

| Фото: Областной поисковый центр имени Артура Ольховского | Фото: Областной поисковый центр имени Артура Ольховского

Квест "В тылу ковалась Победа" пройдет в исторической части Тюмени 5 апреля. К участию приглашают учеников седьмых классов общеобразовательных учреждений, сообщает пресс-служба ДТиС "Пионер".

Ребята проверят свои знания об истории Тюмени в годы Великой Отечественной войны, познакомятся с историческими и памятными местами города и узнают о его вкладе в Победу. Командам предстоит быстро выполнять задания. В случае верного ответа группа отправляется на следующую точку, в случае неуспеха участникам начислят штрафное время и дают подсказки.

Ежегодно исторический квест проходят около 350 школьников города.

Заявки принимают по 28 марта на электронную почту оргкомитета конкурса poiskoviki72@yandex.ru.