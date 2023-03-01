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В тюменский пункт приема гуманитарной помощи требуются добровольцы

Общество, 19:00 23 марта 2023

пресс-служба дворца творчества и спорта «Пионер» | Фото: пресс-служба дворца творчества и спорта «Пионер»

Тюменцев приглашают поработать добровольцами в пункт приема гуманитарной помощи во Дворце творчества и спорта "Пионер", сообщает пресс-служба учреждения.

Работать необходимо в субботу и воскресенье с 9 до 18 часов, возможна частичная занятость. В обязанности входят: прием гуманитарной помощи, ведение реестра, сортировка продуктов и вещей, консультирование граждан по телефону. Отработанные часы вносят в волонтерскую книжку. Чтобы стать добровольцем, необходимо позвонить по телефону 8(3452)29-03-01 и пройти инструктаж.

Добавим, организаторы отмечают, что также нуждаются в детских продуктовых и гигиенических наборах, в которые входят молочные смеси, каши, овощные, фруктовые, мясные пюре, одноразовые подгузники и пеленки, влажные салфетки, шампуни, гели для купания, крема.

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# волонтеры , гуманитарная помощь , добровольцы

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