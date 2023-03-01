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3 тысячи 400 лагерей примут ребят на летний отдых в Уральском федеральном округе

Общество, 19:29 23 марта 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

3 тыс. 400 детских лагерей откроются летом в Уральском федеральном округе. Среди них более 3 тыс. - с дневным пребыванием, 40 - палаточных и 183 - загородных.

По мнению полномочного представителя президента в УФО Владимира Якушева, организация досуга детей во время летних каникул – это, прежде всего, забота о безопасности и благополучии подрастающего поколения. Способ увлечь их интересными занятиями, расширить кругозор, поправить здоровье и обрести новых друзей.

"Очень важно охватить программами летнего отдыха и оздоровления максимально широкий круг детей – чтобы они не сидели без дела, не придумывали себе опасных развлечений. В то же время необходимо очень внимательно следить за качеством услуг, которые предоставляют организации. В них должны работать квалифицированные специалисты и строго соблюдаться все санитарные, противопожарные и иные требования", – акцентировал Владимир Якушев.

Среди лучших практик, к примеру, Минпросвещением отмечены проекты, направленные на трудовое воспитание детей. Это и "Кулинарная студия" в Тюменской области, и тематические смены "Профсоюз" в Свердловской области, сообщает пресс-служба полпредства.

Несмотря на ограниченные климатом возможности летней оздоровительной кампании в северных регионах, Ямал заявил о себе программой лагеря с дневным пребыванием детей и подростков "Северный драйв" - сменой "Велолето Заполярья". Она реализуется в форме социального партнерства с АвтоМотоКлубом города Лабытнанги. Проект получил поддержку Фонда президентских грантов России.

Есть проекты и для особенных детей. Инклюзивной теме посвящён проект Тюменской области "Смена для всех и каждого" - сквозная подпрограмма по адаптации детей-инвалидов в среду здоровых сверстников.

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# детские лагеря , летние пришкольные лагеря , летний детский отдых

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