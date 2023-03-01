Для тюменских подростков выпустили онлайн-урок по безопасности в интернете

| Фото: пресс-служба МТС | Фото: пресс-служба МТС

Онлайн-урок по безопасности подростков в интернете выпустила цифровая экосистема МТС. Бесплатные информационно-просветительские материалы педагоги могут использовать для проведения в 5-8 классах уроков, посвященных цифровой гигиене и информационной безопасности, сообщает пресс-служба МТС.

Урок рассчитан для детей в возрасте 12-15 лет и содержит информацию по 12 основным темам киберграмотности. В частности, как противостоять кибербуллингу, какие действия в интернете могут угрожать жизни, репутации и ментальному здоровью, как защитить себя от мошенничества в сети. В материалах затрагиваются темы безопасного поведения в социальных сетях, инструментах виртуальных коммуникаций, а также приводятся примеры безопасных ресурсов с полезным, развивающим и развлекающим контентом.

Материалы позволят в игровом формате рассказать ребятам о современных киберугрозах и основных способах противодействия им, принципах безопасного общения и поведения в сети.

По словам руководителя Центра социальных и благотворительных программ МТС Ольги Юрковой, для современных детей цифровое пространство является естественной средой, где они проводят значительную часть времени. При этом подростки еще не имеют жизненного опыта, чтобы противостоять сетевым угрозам. А учителям и родителям бывает непросто разговаривать с детьми на одном языке.

"Наши материалы как раз дадут взрослым готовый пакет методических материалов для организации просветительской беседы с детьми. Изначально созданные для проведения дополнительных уроков в школе, материалы будут полезны и родителям", – рассказала она.

Добавим, познавательные методические материалы разработаны МТС совместно с экспертами Регионального общественного центра интернет-технологий и размещены на сайте творческого онлайн-проекта МТС "Поколение М" в разделе "Дети в интернете".