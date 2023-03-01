Тюменцы признаны лауреатами V Международного фестиваля "Всем поэзии"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Лауреатами V Международного фестиваля "Всем поэзии" стали тюменцы: Артур Томский (Александр Ткаченко), Екатерина Назарова, Ирина Иванченко, Екатерина Битюкова, Светлана Печенкина и Вера Мартынова. В тройку лидеров фестиваля, согласно читательскому голосованию, попали стихи Милы Романовой (Людмилы Ткаченко).

Своим творчеством тюменские поэты-лауреаты поделились на вечере, организованном в Тюменской областной научной библиотеке.

Всего около 1 тыс. 500 заявок приняли организаторы фестиваля в 2023 году. Быть его участником – престижно, считает Мила Романова.

"Это очень важный и значимый фестиваль, ведь он международный. Количество городов-участников и стран постоянно растет. Особенностью этого фестиваля является то, что участники сами подают заявки. Голосование жюри идёт анонимно, фамилии участников не указаны. Мы узнаем их только после того, как голосование завершено", - рассказала она в интервью корреспонденту "Тюменской линии".

Фестиваль "Всем поэзии" организовала питерская поэтесса Стефания Данилова в 2016 году. На следующий год к нему присоединилась Тюмень. Первым организатором фестиваля в Тюмени и его куратором был Владимир Ордовский.

"Мне повезло быть участником и лауреатом фестиваля в 2017 году, и с тех пор ежегодно принимаю в нем участие. По поводу издания стихов наших тюменских лауреатов - есть мысль издать их в небольшом сборнике", - отметила Мила Романова.

Анжела Лебедева