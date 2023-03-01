На выставке "Путь к Олимпу" в Тюмени представили медали участников Олимпийских игр

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более ста медалей участников Олимпийских игр и редкие экземпляры олимпийских знаков начала XX века передал в дар тюменскому историческому парку "Россия – моя история" коллекционер-любитель Петр Илюхин. Посмотреть на них можно на выставке "Путь к Олимпу", которую открыли 23 марта.

Среди первых гостей экспозиции - ветераны и знаменитости мира спорта. Например, президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе, президент региональной общественной организации "Олимпийский совет Тюменской области" Луиза Носкова.

"Зачастую частные коллекции закрыты. Здесь же она послужила толчком для развития целой экспозиции. Уверен, что и многие другие коллекционеры захотят показать историю больше, шире и глубже. На сегодня это многогранный проект, который реализуют благодаря частной и государственной инициативе, сообществу спортсменов", – отметил заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев.

Петр Илюхин формировал коллекцию медалей участников летних и зимних Олимпийских игр в течение семи лет, прибегая к международным форумам. Он надеется, что другие коллекционеры тоже присоединятся к наполнению этой и подобных экспозиций.

Первые посетители мультимедийной выставки узнали об истории олимпийского движения, участии СССР в Играх, современности. Последний зал, в частности, посвящен тюменским спортсменам. Пригласив в него гостей, главный специалист пресс-службы Тюменского музейно-просветительского объединения Данила Шарохин напомнил о том, как Тюмень в 2014 году принимала эстафету Олимпийского огня. "Одним из факелоносцев был Александр Моор, тогда будущий губернатор региона. Факел побывал в проруби, был воздвигнут на мосту Влюбленных. Тюмень в очередной раз удивила Россию", – рассказал он.

Луиза Носкова заметила, что открытие выставки символично состоялось во время проведения чемпионата России по лыжным гонкам в тюменской "Жемчужине Сибири".

Возрастное ограничение: 6+. Исторический парк "Россия – моя история" расположен по адресу: ул. Орджоникидзе, 47.

Инна Пахомова