  • 24 марта 202324.03.2023пятница
  • USD76,3072
    EUR83,1452
  • В Тюмени 0..2 С 7 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Синоптики прогнозируют теплые выходные в Тюменской области

Общество, 10:14 24 марта 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

До 10 градусов тепла прогнозируют синоптики в Тюменской области в ближайшие выходные, 25 и 26 марта. По данным центра Фобос, осадков в эти дни не ожидается, в утренние часы в отдельных районах возможен туман.

В Тюмени 25 марта в течение суток ожидается малооблачная погода. Днем от 8 до 10 градусов тепла, ночью - плюс 2. Ветер южный 6 метров в секунду, атмосферное давление в пределах нормы.

26 марта синоптики прогнозируют переменную облачность. Днем до 8 градусов выше ноля, ночью – плюс 4. Ветер юго-западный 6 метров в секунду.

В начале следующей недели в Тюмени будет тепло. 27 марта столбики термометров в дневные часы могут повыситься до 10 градусов, 28 марта – до плюс 12. Однако уже со среды станет на несколько градусов прохладнее, а ночью температура воздуха опустится до минус 2.

Любовь Голышева

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# погода

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:20 24.03.2023В Тюмени все желающие могут пройти флюорографию быстро и бесплатно у ТРЦ "Кристалл"
11:11 24.03.2023В Казанском районе хирурги спасли пациентку с перфорацией тонкой кишки рыбьей костью
11:00 24.03.2023В Тюменской области работают над системой, которая объединит всю информацию о ситуациях на дорогах
10:49 24.03.2023Трансляция пресс-конференции по эпидситуации по туберкулезу в Тюменской области