Синоптики прогнозируют теплые выходные в Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

До 10 градусов тепла прогнозируют синоптики в Тюменской области в ближайшие выходные, 25 и 26 марта. По данным центра Фобос, осадков в эти дни не ожидается, в утренние часы в отдельных районах возможен туман.

В Тюмени 25 марта в течение суток ожидается малооблачная погода. Днем от 8 до 10 градусов тепла, ночью - плюс 2. Ветер южный 6 метров в секунду, атмосферное давление в пределах нормы.

26 марта синоптики прогнозируют переменную облачность. Днем до 8 градусов выше ноля, ночью – плюс 4. Ветер юго-западный 6 метров в секунду.

В начале следующей недели в Тюмени будет тепло. 27 марта столбики термометров в дневные часы могут повыситься до 10 градусов, 28 марта – до плюс 12. Однако уже со среды станет на несколько градусов прохладнее, а ночью температура воздуха опустится до минус 2.

Любовь Голышева