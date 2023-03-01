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В Казанском районе хирурги спасли пациентку с перфорацией тонкой кишки рыбьей костью

Общество, 11:11 24 марта 2023

пресс-служба Тюменской областной больницы № 14 | Фото: пресс-служба Тюменской областной больницы № 14

Лапароскопическую операцию провели пациентке с перфорацией тонкой кишки рыбьей костью хирурги Тюменской областной больницы № 14 (с. Казанское). Об этом сообщает пресс-служба медучреждения.

Пациентка 23 марта поступила в приемное отделение с жалобами на боли в животе. После осмотра ее срочно госпитализировали в хирургическое отделение с подозрением на острый деструктивный аппендицит, перитонит. Женщину перевели в операционную для проведения диагностической лапароскопии.

Операцию выполнили под эндотрахеальной анестезией. Во время диагностики выявили участок перфорации тонкой кишки с инородным телом – рыбьей костью, которую извлекли. Поврежденный участок ушили интракорпоральными швами.

"Инородные тела в тонкую кишку попадают нередко, но большая их часть проходит через ЖКТ, не вызывая никаких болезненных явлений. Менее чем в 1 % таких случаев инородные тела приводят к перфорации ЖКТ. Приведенный клинический случай интересен как своей редкостью, так и вариантом малоинвазивного лечения", - отметил заведующий хирургическим отделением ОБ № 14 Гайрат Абдиев.

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# Казанский район , хирургия

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