  • 24 марта 202324.03.2023пятница
  • USD76,3072
    EUR83,1452
  • В Тюмени 3..5 С 6 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Тюменский "Космос" приглашает на День театра в торговый центр

Общество, 17:10 24 марта 2023

МТЦ "Космос" | Фото: МТЦ "Космос"

День театра в тюменском торговом центре "Гудвин" (ул. Максима Горького, 70) проведет МТЦ "Космос" 26 марта с 16 до 19 часов. Горожанам предложат познакомиться с театром с помощью пяти чувств.

Гости увидят арт-объекты: нос, язык, кожу, глаза, уши. У каждой инсталляции модератор расскажет о направлении театра, которое соответствует указанному органу восприятия: перформансах, аудиоспектаклях, тактильных постановках, визуальных спектаклях. Также действие сопровождается интерактивом: в точке с аудиотеатром можно надеть наушники и поучаствовать в тихой дискотеке.

"Сразу после прохождения всех объектов можно выложить пост на свою страницу во ВКонтакте с фотографией инсталляции и ответом на вопрос "Что вы знаете про "Космос"?" или "Что для вас Космос?". К посту нужно будет добавить ссылку на нашу страницу. За это зритель может получить приглашение на один из предстоящих спектаклей", — рассказала менеджер театрального центра Каринэ Аревшатян.

﻿

Рядом с арт-объектами будет табличка со списком репертуарных спектаклей "Космоса" соответствующего жанра, их кратким описанием и ссылкой на фото. Команда молодежного центра познакомит тюменцев с разнообразием современного театра.

Вход свободный.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# МТЦ Космос , перформанс , театр

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:27 24.03.2023Модель картриджа со стекловолоконными катализаторами разработали химики Тюмени и Новосибирска
18:07 24.03.2023Около 300 тыс. рублей единовременной выплаты можно получить при заключении контракта на военную службу
17:54 24.03.202325 марта - события дня
17:32 24.03.2023В Тюменской области стартовал конкурс молодежных инициатив "Моя идея"