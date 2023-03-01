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Вопросы от родителей будущих первоклашек Тюмени ждут на горячей линии

Общество, 17:21 24 марта 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Горячая линия по приему детей в школы областного центра пройдет в Тюмени 27 марта. Как сообщает городской департамент образования, специалисты ведомства будут отвечать на вопросы тюменских родителей с 14 до 18 часов по телефонам: 56-13-49 и 56-13-51.

Напомним, что прием заявлений на обучение в первый класс для детей льготных категорий и детей, проживающих на закрепленной территории, начинается 1 апреля и завершается 30 июня. Для детей, не проживающих на закреплённой территории, прием начинается 6 июля до момента заполнения свободных мест не позднее 5 сентября.

Прием в школу ведется по личному заявлению родителя или законного представителя ребенка. Школы, гимназии и лицеи Тюмени самостоятельно определяют график приема документов на зачисление детей. Для удобства родителей графики размещаются на информационных стендах и сайтах общеобразовательных организаций.

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# горячая линия , зачисление , школы

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