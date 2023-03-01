В Тюмени доноры собрали 15 тысяч рублей в помощь военнослужащим

| Фото: из сообщества "Молодая гвардия | Тюмень" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Молодая гвардия | Тюмень" во ВКонтакте

15 тысяч рублей в помощь военнослужащим собрали тюменские активисты по итогам акции "Двойное добро". Представители регионального отделения "Молодой гвардии", студенты Тюменского медколледжа и горожане стали донорами, а вырученные средства перечислили в фонд "100 миллионов для Победы".

Акция прошла 23 марта на областной станции переливания крови в Тюмени, сообщает региональное отделение "Молодой гвардии".

Вырученные деньги направят на покупку устройств для военнослужащих, находящихся в зоне специальной военной операции.