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В Тюмени доноры собрали 15 тысяч рублей в помощь военнослужащим

Общество, 16:37 24 марта 2023

из сообщества "Молодая гвардия | Тюмень" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Молодая гвардия | Тюмень" во ВКонтакте

15 тысяч рублей в помощь военнослужащим собрали тюменские активисты по итогам акции "Двойное добро". Представители регионального отделения "Молодой гвардии", студенты Тюменского медколледжа и горожане стали донорами, а вырученные средства перечислили в фонд "100 миллионов для Победы".

Акция прошла 23 марта на областной станции переливания крови в Тюмени, сообщает региональное отделение "Молодой гвардии".

Вырученные деньги направят на покупку устройств для военнослужащих, находящихся в зоне специальной военной операции.

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# акция , кровь

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