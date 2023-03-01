Артисты ансамбля "Зори Тюмени" примут участие во Всероссийском фестивале "Танцуй и пой, моя Россия – Дети!"

| Фото: vk.com/zorityumen | Фото: vk.com/zorityumen

Детская хореографическая студия ансамбля "Зори Тюмени" примет участие во Всероссийском фестивале "Танцуй и пой, моя Россия – Дети!" в Кремлевском дворце 25 марта. Тюменцы исполнят вокально-хореографическую композицию "Мы дети твои, Россия!", сообщает Тюменское концертно-театральное объединение.

"Танцуй и пой, моя Россия – Дети!" – проект-спутник фестиваля "Танцуй и пой, моя Россия!", который с успехом проходит с 2017 года в Москве и регионах России.

Тюменский детский коллектив в прошлом году успешно выступил на фестивале "Танцуй и пой, моя Россия!". Детскую хореографическую студию ГАНТ "Зори Тюмени" во время конкурса заметил президент фестиваля Айдар Шайдуллин. И уже после первого номера пригласил на гала-концерт, который проходил в декабре.

Талантливых артистов пригласили и на итоговый концерт.

"Мы много и упорно занимались, готовили самобытные постановки, шили новые костюмы. Не удивлены, что нас пригласили выступить и на фестивале "Танцуй и пой, моя Россия – Дети!", - рассказал главный балетмейстер ГАНТ "Зори Тюмени", заслуженный артист Российской Федерации Валерий Арцер.

Напомним, детская студия "Зори Тюмени" была образована в 2016 году, в ней более 100 воспитанников.