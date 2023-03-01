Первенство УФО по греко-римской борьбе примет Тюмень

| Фото: Федерация греко-римской борьбы Тюменской области | Фото: Федерация греко-римской борьбы Тюменской области

Cильнейшие греко-римские борцы УФО соберутся в Тюмени 25 и 26 марта на первенстве округа среди юношей до 16 лет, сообщает областной департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования.

Свое мастерство покажут около 300 борцов из Тюменской, Свердловской, Челябинской, Курганской областей, а также Югры и Ямала. За честь тюменского региона выступит 71 спортсмен.

Состязания примет спортивная школа "Прибой". Поединки стартуют в 10 часов, торжественное открытие состоится в 12 часов.

Соревнования станут отборочным этапом перед первенством России, которое состоится в Уфе 23-26 мая. Кому выпадет такая возможность. станет известно по итогам финальных боев.