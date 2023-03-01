Тюменские студенты начнут проходить практику на предприятиях Нефтегазового кластера

t.me/Investtyumen72 t.me/Investtyumen72

Студенты Тюменского индустриального университета смогут пройти практику на предприятиях регионального Нефтегазового кластера. Такая договоренность достигнута между Центром карьеры вуза и ООО "ПКБ АСУ-нефть" - резидентом кластера, сообщает департамент инвестполитики и господдержки предпринимательства Тюменской области.

По мнению директора "АСУ-нефть" Олега Туркина, промышленные компании заинтересованы в приеме на работу подготовленных специалистов, отвечающих конкретным требованиям производства.

"Поэтому мы приняли решение начинать "прокачивать" студентов необходимыми компании компетенциями, как можно раньше. Являясь участником Нефтегазового кластера, мы решили использовать этот ресурс, и вышли с предложением развить взаимоотношения с Тюменским индустриальным университетом по подготовке специалистов. Уверен, что это сотрудничество приведет к хорошим результатам и сформирует в кластере культуру работы с кадрами на опережение", - сказал он.

t.me/Investtyumen72 t.me/Investtyumen72

Предприятиям, нуждающимся в специалистах нефтегазовой отрасти с последующим их трудоустройством, можно обращайтесь в Ассоциацию "Нефтегазовый кластер Тюменской области" по телефону 8 906 375 38 82.