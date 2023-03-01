Около 300 тыс. рублей единовременной выплаты можно получить при заключении контракта на военную службу

Минобороны РФ Минобороны РФ

Единовременную выплату в 195 тыс. рублей можно получить при заключении контракта на военную службу. Также предусмотрена региональная единовременная выплата в размере от 100 тыс. рублей для сформированных в Тюменской области добровольческих именных подразделений "Тобол", "Сибирь", "Тайга" и других.

Как сообщил начальник пункта отбора на военную службу по контракту в Тюмени капитан Алексей Колчин, во время боевой подготовки в учебных центрах военнослужащие по контракту получают денежное довольствие в размере от 30 до 45 тыс. рублей в месяц. Все зависит от воинского звания, должности и выслуги лет.

Зарплата участников СВО составляет от 170 до 200 тыс. рублей в месяц. За участие в активных наступательных действиях предусмотрено вознаграждение 8 тыс. рублей в день. За каждый километр продвижения в составе штурмовых отрядов военнослужащие получают по 50 тыс. рублей. Кроме того, за уничтожение или захват вооружения и военной техники противника выплачивается от 50 тыс. до 1 млн рублей.

Если военный не может служить из-за полученной травмы, например при тяжелом ранении или контузии, при увольнении ему выплачивают пособие более 3 млн. При легкой травме - более 78 тыс. В случае гибели членам семьи военнослужащего полагается финансовая поддержка и страховые выплаты в размере более 12,5 млн рублей. Также выплачивается пенсия по потере кормильца в размере 50% от денежного довольствия военнослужащего. Кредиты выплачиваются за счет государства.

Заключить контракт могут мужчины с 18 до 50 лет. Граждане до 60 лет со специальностями водителя или механика-водителя тоже могут поступить на службу. Кандидат должен быть годен по состоянию здоровья, не состоять на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансерах.

Более подробную информацию можно узнать по тел. в Тюмени: 8(3452) 79-19-05, 117