Тюменцам дали рекомендации по спортивным кардионагрузкам

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Как не навредить сердцу при занятиях спортом, тюменцам рассказала врач по лечебной физкультуре Тюменского кардиоцентра Светлана Быкова. По словам эксперта, спортивную нагрузку нужно наращивать постепенно. Врачи советуют регулярные физические нагрузки.

"Самый доступный метод выхода из гиподинамического состояния - ходьба. Все зависит от степени подготовленности, что является важнейшим фактором, определяющим содержание различных программ оздоровительной ходьбы. Важны и цели. Задайте себе вопрос, почему вы не занимались? Причины могут быть разные: элементарная лень; перенесенные заболевания, ограничения при деформациях опорно-двигательного аппарата. Если же есть какие-либо заболевания, необходима консультация лечащего доктора, врача ЛФК", - отмечает медик.

Начинающим стоит провести 15-минутную разминку, начинать ходьбу с дистанции 2 км-90ш/мин или 5км/час в течение недели. На второй неделе можно увеличить нагрузку: 3км-90ш/мин, на третьей неделе – до 4км-90ш/мин. Каждую неделю прибавлять по 1 км, ориентироваться на пульс и самочувствие.

Если во время тренировки пульс увеличился на 10 ударов в минуту, можно увеличивать нагрузку. Пульс не должен превышать в конце занятий более 20 ударов в минуту от исходного, пишет АиФ-Тюмень.