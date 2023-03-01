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Александр Моор поздравил с юбилеем Тюменский драматический театр

Общество, 14:06 25 марта 2023

Александр Моор в Telegram | Фото: Александр Моор в Telegram

Со 165-летним юбилеем поздравил Тюменский Драматический театр губернатор области Александр Моор. Глава региона отметил символичность совпадения дня рождения театра и празднование Дня работника культуры.

"Современное здание театра украшает столицу региона с 2008 года, а сама его история началась еще в 1850-х, когда сформировались любительские акткрские труппы", - напомнил Александр Моор.

В 1890 году купец Андрей Текутьев основал первый постоянный театр, ставший государственным в 1919 году. За полтора столетия изменилось многое.

"Но неизменна любовь тюменцев к своему театру, который занимает прочное место в культурной жизни региона. Всех сотрудников и актеров - с юбилеем!", - сказал губернатор.

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# Тюменский драматический театр

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