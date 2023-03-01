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Лучших теннисистов определили среди спасателей УФО

Спорт, 15:49 25 марта 2023

МЧС России по Тюменской области | Фото: МЧС России по Тюменской области

Команда из Челябинской области одержала победу на прошедших в Тюмени соревнованиях по настольному теннису среди управлений МЧС России по субъектам Уральского федерального округа.

Турнир продолжался более четырех часов. Соперники показали хорошую игру с блестящими тактическими и техническими приемами. Динамичные состязания стали результатом напряженной борьбы за призовые места.

Серебро у спасателей Свердловской области, бронзу завоевала команда управления МЧС по Ямало-Ненецкому автономному округу.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , теннис

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