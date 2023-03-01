Лучших теннисистов определили среди спасателей УФО
| Фото: МЧС России по Тюменской области
Команда из Челябинской области одержала победу на прошедших в Тюмени соревнованиях по настольному теннису среди управлений МЧС России по субъектам Уральского федерального округа.
Турнир продолжался более четырех часов. Соперники показали хорошую игру с блестящими тактическими и техническими приемами. Динамичные состязания стали результатом напряженной борьбы за призовые места.
Серебро у спасателей Свердловской области, бронзу завоевала команда управления МЧС по Ямало-Ненецкому автономному округу.