Лучших теннисистов определили среди спасателей УФО

| Фото: МЧС России по Тюменской области | Фото: МЧС России по Тюменской области

Команда из Челябинской области одержала победу на прошедших в Тюмени соревнованиях по настольному теннису среди управлений МЧС России по субъектам Уральского федерального округа.

Турнир продолжался более четырех часов. Соперники показали хорошую игру с блестящими тактическими и техническими приемами. Динамичные состязания стали результатом напряженной борьбы за призовые места.

Серебро у спасателей Свердловской области, бронзу завоевала команда управления МЧС по Ямало-Ненецкому автономному округу.