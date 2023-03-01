2 800 юных тюменцев внесены в региональную базу данных талантливых детей

| Фото: tyumen-city | Фото: tyumen-city

2 тыс. 800 юных тюменцев внесены в региональную базу данных талантливых детей в 2022 году по шести направлениям: физкультурно-спортивное, художественное, естественнонаучное, техническое, социальное, гуманитарное.

Участники этой базы данных имеют возможность включиться в региональные проекты для детей и молодежи. Вся подробная информация о мерах поддержки размещена на сайте "Навигатор дополнительного образования Тюменской области" в разделе "Талантливые дети и молодежь".

Как сообщает департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени, в областном центре вручили знаки отличия 44 талантливым ребятам, обучающимся в центре эстетического воспитания "Дом Буркова".

Начальник отдела молодежной политики города Кэйн Аликин выразил надежду, что все награжденные ребята через 5-10 лет смогут проявить таланты уже на всероссийском уровне.