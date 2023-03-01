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Анастасия Кулешова победила в масс-старте в "Жемчужине Сибире"

Спорт, 12:56 25 марта 2023

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Анастасия Кулешова (Нижегородская область – Республика Мордовия) стала победительницей в масс-старте на 30 км в ходе чемпионата России по лыжным гонкам 25 марта. Соревнования проходят в в тюменском центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири".

На втором месте представительница Пермского края Мария Истомина, третье место заняла Анастасия Прокофьева (Москва – Санкт-Петербург).

Мужской масс-старт на 50 км пройдет в "Жемчужине Сибири" 26 марта, начало – в 11 часов, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

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# Жемчужина Сибири , лыжные гонки

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