Анастасия Кулешова победила в масс-старте в "Жемчужине Сибире"

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Анастасия Кулешова (Нижегородская область – Республика Мордовия) стала победительницей в масс-старте на 30 км в ходе чемпионата России по лыжным гонкам 25 марта. Соревнования проходят в в тюменском центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири".

На втором месте представительница Пермского края Мария Истомина, третье место заняла Анастасия Прокофьева (Москва – Санкт-Петербург).

Мужской масс-старт на 50 км пройдет в "Жемчужине Сибири" 26 марта, начало – в 11 часов, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.