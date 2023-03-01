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В Тобольске наградили лучших работников отрасли культуры

Общество, 09:28 26 марта 2023

департамент культуры Тюменской области | Фото: департамент культуры Тюменской области

Премию в области культуры и искусства имени Юрия Константинова вручили в Тобольске. Она организована для повышения престижа профессии работников сферы и совершенствования мастерства, сообщает пресс-служба департамента культуры Тюменской области.

В номинации "Лучший профессиональный/самодеятельный творческий коллектив" награждён Тобольский драматический театр. Спецприз также получил благотворительный кукольный театр "Сундучок сказок".

В номинации "Ветеран культуры" отмечен преподаватель резьбы по кости ДШИ им. А.А. Алябьева – Юрий Климов. "Лучшим преподавателем" стала руководитель клубного формирования ДК "Речник" Наталья Колчанова, "Лучшая СОНКО в сфере культуры" – "Всероссийское общество инвалидов".

В номинации "Художественное слово" награда досталась члену Союза писателей России Татьяне Солодовой. Приз номинации "Лучший артист" вручили сотруднице "Центра сибирско-татарской культуры" Динаре Абсалямовой. Светлана Кокорина стала "Лучшим работником культуры".

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# искусство , культура , Тобольск

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