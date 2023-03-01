Первый кукольный театр представили волонтеры Тюменского района

| Фото: ТКТО | Фото: ТКТО

Первый кукольный театр представили участники клуба активного долголетия "Мудрый цветовод" в п. Боровский. Зрителями дебютного спектакля стали подопечные центра, в том числе дети из малоимущих семей, сообщает пресс-служба главы Тюменского района.

Кукол волонтеры изготовили сами из подручных средств – в ход шли кусочки ткани, нитки и синтепон. Для постановки выбрали русскую народную сказку "Репка", рассказывающую о дружбе и взаимопомощи.

Такие встречи, как считает специалист по социальной работе Татьяна Шупрова, позволяют скрасить досуг как старшего поколения, так и ребят, тем более в период школьных каникул.

Театральной практикой активисты планируют делиться с земляками, участниками других клубов – сегодня на территории Тюменского района их более 40. Также рассматривают и возможность гастролей.

Отметим, члены объединения "Мудрые цветоводы" ведут активный образ жизни в составе клуба шесть лет, половина из них – "серебряные волонтеры".