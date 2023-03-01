В Тобольске бывшее профучилище восстановят для молодежи

| Фото: Максим Афанасьев в Telegram | Фото: Максим Афанасьев в Telegram

Брошенное профучилище в 6-м микрорайоне восстановят для молодежи Тобольска. Сейчас здание принадлежит федеральному министерству, но муниципалитет планирует вернуть его в свою собственность, сообщил в своем Telegram-канале глава города Максим Афанасьев.

"Дело движется к завершению, и, если все будет хорошо, то эти помещения лично я хочу приспособить под нужды молодежи. Что именно мы там разместим - будем решать вместе с тоболяками. Пообсуждаем с вами здесь, в интернете, с целевыми заинтересованными аудиториями. Хочется сохранить там атмосферу студенчества, молодежи", - отметил он.

По словам Максима Афанасьева, планируется обратить внимание на мозаику и максимально полезно использовать прилегающую территорию.