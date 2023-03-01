Тобольских победителей городского этапа Студвесны объявят 1 апреля

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Победителей городского этапа Студвесны объявят на гала-концерте в тобольском ДК "Синтез" 1 апреля. Они отправятся представлять регион на областном фестивале "Студенческая весна".

Все студенты - более 100 учащихся из университетов и колледжей Тобольска - принимали участие в ежегодном проекте "Школа студенческой весны". Ребята создали 46 танцевальных, театральных, музыкальных номеров и модных показов, пишет "Мегатюмень".

Они посещали репетиции, где дорабатывали постановки совместно с кураторами и обучающие мастер-классы от экспертов. Студенты разбирали песни, отрабатывали движения, прорабатывали технику речи, учились правильной походке и шили костюмы. Региональными экспертами выступили победители областной и российской студвесны.