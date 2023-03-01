В Тюменской области стартовал региональный этап чемпионата "Профессионалы"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В 86 компетенциях регионального этапа всероссийского чемпионата "Профессионалы" соревнуются 495 студентов ссузов и школьников Тюменской области. Вместе с экспертами, организаторами и волонтерами масштаб чемпионата в этом году достигает 2 тысяч человек.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщил директор областного департамента труда и занятости населения Александр Сидоров на открытии состязаний в Выставочном зале Тюмени 27 марта.

"По всей России стартуют региональные этапы чемпионата "Профессионалы". Это развитие движения "Молодые профессионалы", которое проводилось по стандартам Worldskills. Проект перезапущен в новом формате, теперь его курирует Министерство просвещения РФ. Одно из главных новшеств чемпионата — более тесное сотрудничество с работодателями, ведущими предприятиями. Раньше они помогали как партнеры и спонсоры, а теперь участвуют в организации и проведении чемпионата как индустриальные эксперты, оценивают работу конкурсантов. Для ребят это возможность увидеть своего будущего работодателя", — рассказал он.

Региональный этап проводится на площадках образовательных учреждений в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске и Ишиме. Сегодня, 27 марта, конкурсные задания выполняют студенты в компетенциях "Кирпичная кладка", "Кондитерское дело", "Хлебопечение", "3D-моделирование для компьютерных игр", "Визуальный мерчендайзинг". Юниоры — школьники от 14 лет — соревнуются в направлениях "Визуальный мерчендайзинг" и "Графический дизайн".

Как рассказала эксперт компетенции "Кирпичная кладка" Елена Катаева, в этой компетенции участвуют студенты из Ялуторовска, Ишима и Тюмени.

"Им дается три конкурсных дня для построения четырех модулей. Каждый блок определяется сложностью. Сейчас ребята выполняют простейший этап, следующий модуль — кирпичная кладка средней сложности, завершающий — кладка повышенной сложности с архитектурными элементами", — отметила она.

В этом году из 495 участников 165 — это школьники. Один из конкурсантов компетенции "Плотницкое дело", ученик школы № 48 Николай Иванов рассказал, что хотел бы связать с этим направлением будущую профессию.

"Привлекает работа с деревом, нравится мастерить декоративные скамейки, беседки. Хотел бы в будущем иметь свою мастерскую, делать мебель. Планирую поступать в лесотехникум. На этом конкурсе хотелось бы пройти дальше, выйти на Россию, показать, на что способен", — поделился он.

Региональный этап чемпионата "Профессионалы" в Тюменской области завершится 3 апреля. Его победители получат предложения о трудоустройстве от партнеров конкурса и возможность попасть на национальный финал чемпионата, который пройдет в Санкт-Петербурге в ноябре 2023 года.

Влада Нерадовская