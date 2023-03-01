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2500 школьников Тюмени стали участниками игротек "Земля отцов_72: культурное наследие"

Общество, 16:03 27 марта 2023

из сообщества "Совет отцов / ОО "АССиФК ТО" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Совет отцов / ОО "АССиФК ТО" во ВКонтакте

2 тыс. 500 школьников Тюмени стали участниками игротек проекта "Земля отцов_72: культурное наследие" с начала 2023 года, сообщает региональная ассоциация семейного спорта и физической культуры.

По данным на конец марта, было издано 600 комплектов уникальной настольной игры. В 32 школах и 23 библиотеках города провели более 55 игротек, во время которых учащиеся узнали много нового о достойных отцах города и региона.

"Будет ли у проекта будущее? Оно уже есть. В школах и библиотеках города регулярно проводятся игротеки для детей и родителей по нашей игре "Земля отцов_72: культурное наследие". Она посвящена истории Тюменской области в лицах 25 именитых исторический персоналий", — рассказали в ассоциации семейного спорта и физической культуры Тюменской области.

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Проект является победителем конкурса грантов губернатора Тюменской области для социально ориентированных НКО в 2022 году, поддержан Фондом президентских грантов.

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# конкрурсы , фонд президентских грантов

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