Житель Тобольского района проведет в тюрьме 17 лет за убийство двух знакомых

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

42-летнему жителю Тобольского района Тюменский областной суд вынес приговор по уголовному делу об угрозе убийством, убийстве двух лиц и покушении на убийство более двух лиц, сообщает прокуратура Тюменской области.

В суде установлено, что подсудимый в ночь с 23 на 24 августа 2022 года в своём доме по ул. Речной д. Иземеть Тобольского района после совместного распития спиртных напитков с четырьмя гостями направил на одного из них самодельное ружьё и пригрозил убить. Потерпевший убежал.

Мужчина решил убить оставшихся в его доме троих гостей. Он расстрелял их из ружья, а затем ушёл из дома. Двое граждан скончались на месте от огнестрельных ранений, а одному удалось выжить благодаря своевременной медицинской помощи.

Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы на срок 17 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и ограничением свободы на два года.

Кроме того, суд удовлетворил гражданские иски потерпевших, в том числе родственников погибших, о взыскании с осуждённого в их пользу компенсации морального вреда на общую сумму более 1 млн рублей.