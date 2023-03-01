Добровольческий цех в Нижней Тавде создает для бойцов СВО маскировочные сети

| Фото: Telegram-канал Валерия Борисова | Фото: Telegram-канал Валерия Борисова

Верхонки, специальные носилки с подсумками, опознавательные повязки и другие необходимые вещи создают для бойцов СВО в добровольческом цехе в Нижней Тавде. Сейчас есть потребность в маскировочных сетях, поэтому мастерицы трудятся над их очередной партией, сообщил в своем Telegram-канале глава Нижнетавдинского муниципального района Валерий Борисов.

Добровольческий цех, состоящий из женщин-мастериц под руководством профессионального мастера Гузали Камышевой, работает на постоянной основе.

"Все это стало возможным благодаря объединению женщин-энтузиастов, неравнодушных граждан, предпринимателей, ветеранов-пограничников, имеющих постоянный контакт с нашими парнями, которые выполняют задачи в зоне специальной военной операции, и знают, что действительно необходимо ребятам на передовой", - добавил Валерий Борисов.