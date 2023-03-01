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Более тысячи заявок поступило от тюменцев на конкурс "Моя страна – моя Россия"

Общество, 16:36 27 марта 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

1 тыс. 19 заявок подали жители Тюменской области на участие в ХХ Всероссийском конкурсе "Моя страна – моя Россия". Заявочная кампания продолжится до 30 марта, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Конкурс привлекает молодежь к решению острых вопросов социально-экономического развития российских регионов, городов и сел. Жители всех субъектов страны предлагают идеи и проекты для улучшения качества жизни на родных территориях. Всего получено более 70 тыс. заявок.

Подать заявку можно до 30 марта включительно на сайте.

Добавим, за четыре года работы платформы участниками 26 проектов стали около 18 млн человек из всех регионов России и 150 стран мира, а партнерами – более 1,5 тыс. компаний, вузов, государственных и общественных организаций.

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# конкурсы , Моя страна - моя Россия

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