Иммерсивный проект "Улица с историей" реализуют на улице Дзержинского в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Иммерсивный проект "Улица с историей", аналогов которому нет в России, реализуют в Тюмени. Задумка идеи – рассказать об истории улицы Дзержинского через интерактивный диалог с купцом, познакомить с его вкладом в развитие города, сообщает городское управление градостроительного планирования.

Проект направлен на сохранение исторической памяти через коммуникацию улицы Дзержинского с ее гостями.

"Главными героями должны стать тюменские купцы, а "оживить" их можно с помощью дополненной реальности, чтобы не абстрактный голос монотонно зачитывал информацию, а человек, который несколько веков назад "ходил" по этой улице", – сказала заведующая сектором управления проектами МКУ "Управление градостроительного планирования" Елена Ренёва – идейный вдохновитель проекта.

Центр робототехники и автоматизированных систем управления совместно с отделом веб-разработки ТИУ уже начали формирование демоверсии проекта. Первым для реализации выбрали дом Василия Буркова. В качестве образца использовали его старинные фотографии.

Также над развитием и реализацией инициативы работают специалисты МКУ "УГП", Gravity studios и ТАРКИ. Памятники архитектуры представят как 3D-модели. Увидеть элементы дополненной реальности можно будет с помощью смартфона, отсканировав QR-код. К каждой метке будет привязан сюжетный контент, посвященный судьбам исторических персонажей и зданий, происходившим там историями, а также легендам. Информацию подадут таким образом, что для полноты картины необходимо будет изучить все объекты улицы.

Кроме этого, по задумке, пользователям дополненной реальности предложат пройти квиз. За правильные ответы начислят баллы. В дальнейшем их можно потратить у партнеров: в кафе, ресторанах, кинотеатрах. Аналогов проекта в таком сочетании – гида и общегородской виртуальной игры – в стране нет, отметили организаторы.

В планах привлечь музейные, архивные, краеведческие источники, чтобы добавить содержанию уникальные факты. Задействуют и учеников физико-математической школы, ребятам предстоит прописать математические модели для геймификации.

Также иммерсивная составляющая будет дополнена циклом событий, знакомящих гостей улицы с ее историей.