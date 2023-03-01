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Тюменец хотел заработать на свадьбу, распространяя мефедрон

Происшествия, 16:14 27 марта 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Семь свёртков с порошкообразным веществом обнаружили и изъяли полицейские у жителя Тюмени 1997 г. р., задержанного на ул. Народной. Мужчина что-то фотографировал в сугробе, чем вызвал подозрение у наряда. Об этом сообщает ГУ МВД России по Тюменской области.

Установлено, что он с декабря 2022 г. занимается распространением наркотических средств. Подозреваемый оборудовал тайник на территории областного центра. Последнюю партию ему реализовать не удалось – из размещенных им тайников правоохранители изъяли 20 упаковок с тем же содержимым.

По месту жительства задержанного изъяли весы, упаковочный материал и ещё 111 различных пакетов со схожим веществом, а также денежные средства в размере около 1 млн рублей. Из незаконного оборота изъято около 1,5 кг синтетического наркотика – мефедрона.

По словам молодого человека, деньги, заработанные преступным путём, он планировал потратить на организацию собственной свадьбы.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Подозреваемого заключили под стражу.

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# наркотики , полиция

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