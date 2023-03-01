В Тюменской области ищут инвестора для строительства пансионата для пожилых людей

| Фото: сообщество благотворительного фонда "Старшее поколение" во ВКонтакте | Фото: сообщество благотворительного фонда "Старшее поколение" во ВКонтакте

Современный пансионат для пожилых людей может появиться в Тюменской области. Соответствующее бизнес-предложение с концепцией проекта подготовило Инвестиционное агентство региона.

Как сообщает инфоцентр правительства области, предполагаемый объем инвестиций составлят 700 млн рублей. Под строительство социального объекта предлагается один из двух земельных участков в Тюменском районе - в деревне Посохова или в селе Успенка.

В свою очередь, власти готовы предложить меры поддержки инвестору. При реализации проекта на условиях государственно-частного партнерства или концессионного соглашения могут быть предоставлены субсидии и другие межбюджетные трансферты из федерального бюджета. Также возможен займ от Фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области" до 50 млн рублей по ставке от 1% до 3% сроком до 5 лет.

Ознакомиться с бизнес-предложением можно на инвестиционном портале Тюменской области.

Отметим, в Тюменской области действуют 14 домов-интернатов для пожилых и инвалидов, а также семь отделений временного проживания в комплексных центрах соцобслуживания населения. В них проживает около 4 тыс. человек.