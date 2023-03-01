Пять кандидатов от Тюменской области претендуют на премию "Душа России"

| Фото: Информационный центр правительства Тюменской областии | Фото: Информационный центр правительства Тюменской областии

Пять кандидатов от Тюменской области претендуют на звание лауреатов премии Минкультуры РФ "Душа России" за вклад в развитие народного творчества. Они поборются за победу в пяти номинациях, сообщает инфоцентр регионального правительства.

В число кандидатов вошли: Ирина Федорова (МАУ "Культура" Ярковского района, номинация "Народный танец"); Надежда Вычужанина (Ермаковский сельский ДК "Центра культуры и досуга" Викуловского района, "Народное пение"); Абузар Миннебаев (Центр татарской культуры Тюмени, "Народная музыка"), Зугря Кожевникова ("Арт – Вояж", Ялуторовск, номинация "Традиционная народная культура"), Вадим Шитов (Центр возрождения народных промыслов Тюменской области, номинация "Народный мастер в области самодеятельного декоративно-прикладного искусства").

Соответствующее решение принято на коллегии по выдвижению соискателей премии состоялась в департаменте культуры Тюменской области под председательством директора Елены Майер.