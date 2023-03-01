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Первый полуфинал детской "Пионер-лиги" КВН пройдет в Тюмени в День смеха

Общество, 08:12 30 марта 2023

Дворец творчества и спорта "Пионер" | Фото: Дворец творчества и спорта "Пионер"

Первый полуфинал детской областной "Пионер-лиги" КВН пройдет в Тюмени 1 апреля. Начало - в 16 часов во Дворце творчества и спорта "Пионер", сообщает областной департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования.

На площадке встретятся шесть команд: "Между нами девочками", "Без Тик-тока", "Зумеры" и "38 попугаев" из Тюмени, а также "Червячки" и "Успенская тусовка" из Тюменского района. Ребята выступят в конкурсах "Салют" (приветствие), "Импровизация" (комбинированная разминка) и "Знакомый сюжет".

Отметим, это первый из трех полуфиналов. 7 апреля в Ишиме состоится второй полуфинал, где встретятся команды из Ишима, Бердюжского и Омутинского районов. Местом проведения третьего полуфинала станет Ялуторовск. Там 15 апреля выступят ребята из Ялуторовска, Заводоуковска и Тобольска.

Финал лиги запланирован на май-июнь. В ноябре юные артисты встретятся уже на областном фестивале команд КВН.

Вход на игру "Пионер-лиги" во Дворце творчества и спорта "Пионер" свободный. 6+

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# Дворец Пионер , дети , КВН

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