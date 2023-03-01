Спектакль-сторителлинг о жизни и творчестве Марселя Марсо представил тюменский театр "Мимикрия"

| Фото: Владимир Чебалдин, театр "Мимикрия" | Фото: Владимир Чебалдин, театр "Мимикрия"

Предпоказ спектакля-сторителлинга "Шаг против ветра" к 100-летию со дня рождения французского мима Марселя Марсо представил тюменский театр "Мимикрия" на площадке МТЦ "Космос" 27 марта. Впервые коллектив отошел от привычного стиля пантомимы и решил провести эксперимент – выступить в разговорном жанре.

Превзойти великого мима в пластике невозможно, уверена режиссер постановки Майя Шульц. Так и родилась идея применить знания после лаборатории Сергея Щедрина по сторителлингу на практике.

Труппа долго изучала жизнь французского мима еврейского происхождения: читала литературу, в том числе на английском языке, смотрела документальные и художественные фильмы с его участием. В спектакле заняты два поколения актеров "Мимикрии", при этом каждый сам для себя выбрал историю жизни Марселя Марсо, Бипа – сценическое имя актера. Так, Александр Молодкин поведал зрителям историю о том, как Марсель юношей в 40 годы прошлого века спасал еврейских детей от фашистов, оккупировавших Францию. Полина Захарова рассказала о встрече Марсо с кумиром Чарли Чаплиным. Майя Шульц – о семье мима, о необходимости смены фамилии.

"Каждый принес ту историю, которая ему показалась интересной, рифмуется ним. Фрагменты, которые мы выбрали, они в первую очередь яркие для нас. Они составили пазл про творчество, отношение к жизни, про любовь. И все сложилось в картину – Бип, летящий над Парижем. Мир не изменить. Марсель Марсо создавал свою картину мира. И люди, которые приходили на его представления, тоже понимали, что ничего не могут поменять в мироустройстве, но он дарил им веру в хорошее", - говорит Майя.

С уникальным миром пантомимы актеров "Мимикрии" познакомила первый режиссёр театра Любовь Лешукова в начале 2000 годов. На тот момент она училась у Ильи Рутберга – топовый мим в Советском Союзе лично был знаком с Марселем Марсо, учился у него. Первокурсница Майя Шульц вспоминает, что тогда они целиком и полностью погрузились в пантомиму. "Слово для нас не очень родной инструмент, нам привычней выражать смыслы пластикой, жестами", - уверена она.

Безмолвное творчество Марселя Марсо объединяло людей во всем мире. За его персонажем Бипом стоял интеллигентный француз, который и в жизни был немногословен. Цену слову он познал рано, добавила режиссер театра "Мимикрия" Полина Захарова.

"Когда мы слушаем истории, изложенные в спектакле, понимаем, что они перекликаются с сегодняшним днем. Важно не растрачивать себя, не кричать впустую, не обещать. Порой слово равно опасность. Это касается не только политической ситуации, но в целом коммуникаций. Мы как будто находим другой язык, который помогает объединить людей, говорить на другом уровне чувств", - подчеркнула Полина.

Помимо сторителлинга и пантомимы, актеры театра применяют интерактив – предлагают зрителям показать Бипа-уличного музыканта, тореадора и так далее. Марсель Марсо в свое время показывал представителей 85 профессий.

Главным элементом спектакля считается красный цветок.

"Цветочек Бипа – аллегория творчества – любимое дело, которое ты должен нести вперед, ни в коем случае не бросать. Пусть у каждого человека будет такой цветочек как символ веры, несмотря ни на что, нужно двигаться, реализовывать себя", - считает Полина Захарова.

Спектакль "Шаг против ветра" команда снимет на видео для участия в различных фестивалях и отправится с ним на гастроли.

Премьера постановки состоится 28 и 29 марта в МТЦ "Космос", где работает выставка к 100-летию Марселя Марсо.

Анжела Лебедева