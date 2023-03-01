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Выставку уплывающих образов Марселя Марсо открыли в тюменском "Космосе"

Общество, 18:53 20 марта 2023

МТЦ Космос

Выставка, посвященная великому миму ХХ века Марселю Марсо, открыта в МТЦ "Космос" с 20 марта по 12 апреля. Она приурочена к 100-летию Марселя Марсо.

По информации организаторов, на выставке представлены силуэты Марселя Марсо. На них можно увидеть вырезки статей про великого мима, в которых раскрывается история его творческого и жизненного пути. Экспозицию сопровождают фотографии и копии рисунков Марселя Марсо.

"Выставка приурочена к 100-летию Марселя Марсо. К этому событию подготовлен и спектакль "Шаг против ветра". Он назван в честь одного из самых сложных упражнений — показать только средствами собственного тела, как ты сражаешься против ветра. И это — стиль жизни Марселя Марсо, который прошел гигантский путь и, наверное, всю жизнь сражался с ветром. И, мне кажется, все изображения Марсо на силуэтах — это "уплывающие" образы, которые растворяются в истории. Но хотелось бы, чтобы люди о нем помнили", — рассказала руководитель художественного отдела "Космоса", куратор проекта Маша Хайбуллина.

МТЦ Космос МТЦ Космос ﻿

Авторы выставки: специалист по пантомиме Елена Маркова и режиссер, актер Валерий Шевченко.

Вход свободный. Возрастное ограничение: 6+.

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# МТЦ Космос

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