В Тобольске на переправе установили камеру видеонаблюдения

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Камеру видеонаблюдения установили на подъезде к переправе в Тобольске. Это сделано, чтобы исключить выезд на лед после ее закрытия. Об этом сообщил глава города Максим Афанасьев в своем Telegram-канале по итогам заседания КЧС и ОПБ.

"Если чувства самосохранения не хватает у автомобилистов, будем наказывать", - отметил он.

Участники комиссии обсудили готовность новой перекачивающей станции на реке Абрамка. По словам Афанасьева, прогноз метеорологов пока благоприятный, большой воды не ожидается.

"Продолжаем вывоз снега с территории города и откачку талых вод. Идёт проверка работоспособности ливневой канализации, начинаем ее чистить, промывать", - добавил он.

Подготовку к пожароопасному сезону в Тобольске начали с осени, выкосили траву с городских территорий, прилегающих к лесу. На комиссии представители крупных предприятий, чьи территории находятся на границах с лесом, доложили о принимаемых мерах. В целом подготовительные мероприятия по обоим направлениям проведены. Сейчас главное - это бдительность и системная профилактическая работа, подчеркнул глава города.