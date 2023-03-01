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Тюменская область присоединилась к акции "Марафон доверия. 2023"

Общество, 18:34 28 марта 2023

региональный центр "Семья" ВКонтакте | Фото: региональный центр "Семья" ВКонтакте

Тюменская область присоединилась ко всероссийской добровольческой онлайн-акции "Марафон доверия. 2023". Мероприятие стартовало 28 марта в регионах России и продлится до 28 апреля.

Как сообщили в пресс-службе регионального центра "Семья", в течение месяца участников ждут интересные творческие онлайн-марафоны и конкурсы. Так, школьники поучаствуют в фотоконкурсе "Я знаю номер Детского телефона доверия", конкурсе рисунков и масштабном флешмобе "Добрые дела".

Организаторы отмечают, что уже 13 лет в России работает служба экстренной психологической помощи для детей и подростков. Ежедневно консультанты телефона доверия 8-800-2000-122 принимают сотни звонков, оказывают поддержку здесь и сейчас, а дети открыто говорят о том, что их беспокоит. Однако не все знают о существовании такой помощи. Задача мероприятия состоит в том, чтобы как можно больше жителей регионов узнали о детском телефоне доверия.

По итогам акции будет определен регион-победитель, жители которого наиболее активно включились в работу. Жители Тюменской области могут присоединиться к мероприятию в сообществе регионального центра "Семья" ВКонтакте.

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# акция , детский телефон доверия

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