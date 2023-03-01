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Военно-мемориальные команды Тюменского района поспорят за звание лучших

Общество, 08:51 29 марта 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Прием заявок на участие в конкурсе военно-мемориальных команд в Тюменском районе продлится до 3 апреля, сообщают организаторы.

К участию приглашают военно-мемориальные команды и юнармейские отряды (жители района от 10 до 17 лет). Участников ждут четыре конкурсных этапа. Победитель получит переходящий вымпел "Лучшая военно-мемориальная команда Тюменского района".

Конкурс проводится в рамках празднования 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войны.

Подать заявку с пометкой "Конкурс военно-мемориальных команд" необходимо на адрес электронной почты: sozvezdietmr@mail.ru.

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# заявки , конкурс

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