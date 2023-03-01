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Роспотребнадзор: у потребителя есть право снимать товар на фотоаппарат

Общество, 18:55 28 марта 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Обращения граждан с жалобами на сотрудников магазинов, запрещающих вести съёмку на территориях торговых точек и снимать товары, поступают в Роспотребнадзор. Специалисты ведомства разъясняют права покупателей.

"Согласно постановлению Правительства РФ от 31.12.2020 №2463, у потребителя есть право на сбор информации в любой доступной форме, в том числе снимая товар на фотоаппарат. Таким образом, запрет на съемку на территории торговых объектов не имеет под собой правовых оснований", - объяснили эксперты.

Жители Тюменской области, столкнувшиеся с подобным запретом, могут обратиться в территориальный орган Роспотребнадзора, сотрудники окажут им правовую поддержку.

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# Управление Роспотребнадзора

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