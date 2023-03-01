Тюменские школьники отправятся в Санкт-Петербург на финал конкурса "Умножая таланты"

| Фото: rodnyegoroda.ru | Фото: rodnyegoroda.ru

В финал интеллектуального турнира старшеклассников "Умножая таланты" вышли учащиеся 11 "А" тюменской школы № 88. В апреле ребята отправятся в Санкт-Петербург, сообщает городская администрация.

Два месяца ребята решали задания, посещали онлайн лекции и мастер-классы. Финалисты индивидуально или в командах защищают свой проект на основе реальных кейсов нефтегазовой отрасли.

Победили и призеры получают дополнительно до 10 баллов при поступлении в Университет ИТМО, Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербургский Политехнический Университет Петра Великого, Тюменский государственный университет и другие вузы.