В Тюмени школьники из пяти регионов учились вязать хирургические узлы и обследовать зрение

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100 школьников с 8 по 11 классы из Тюменской, Курганской, Свердловской, Челябинской области и Москвы участвовали в весенней сессии медико-фармацевтической школы Тюменского медуниверситета с 25 по 28 марта. Смена была максимально ориентирована на медицину и фармацевтические дисциплины. Старшеклассники учились вязать хирургические узлы, обследовать зрение, оказывать доврачебную помощь, занимались биомедициной.

Об этом рассказал руководитель медико-фармацевтической школы, доцент Тюменского ГМУ, кандидат педагогических наук Денис Трушников.

"Мы пригласили сотрудников кафедр нашего вуза и коллег смежных специальностей, которые вводят ребят в мир биологии и химии. Они рассказали школьникам о примечательных деталях по своим направлениям, которые ни на других школах, ни в своих учебных заведениях ребята точно не узнают", - отметил он.

Очные и дистанционные занятия для ребят провели преподаватели Тюменского медицинского университета, Московского физико-технического института, Центра педагогического мастерства, образовательного центра "Сириус", Санкт-Петербургского государственного университета, Федерального центра мозга и нейротехнологий.

Лучших выпускников весенней сессии медико-фармацевтической школы отметили на финальном мероприятии, которое посетили ректор вуза Иван Петров и проректор по молодежной политике и региональному развитию, доцент Светлана Соловьева.

"Мы надеемся, что в будущем вы вернетесь в университет в статусе студентов. Несмотря на постоянное пополнение здравоохранения молодыми кадрами – летом 2022 года вуз выпустил 600 специалистов – это число не компенсирует запрос общества. После обучения вы сможете стать востребованными профессионалами: работать врачами либо заниматься наукой в Тюменской области или любом другом регионе страны", - сказал Иван Петров.

Новая смена "Авиценна и Везалий" пройдет в Тюменском медицинском университете в конце июня. На ней школьники будут разрабатывать проекты в области биомедицины. Участвовать в летнем потоке впервые смогут ученики 7 классов