Эксперты Банка России научат тюменских студентов основам финансовой грамотности

| Фото: департамент образования Тюменской области | Фото: департамент образования Тюменской области

Цикл вебинаров по финансовой грамотности "Финтрек" для студентов запустил Центробанк России. Среди участников курса есть учащиеся из Тюмени, сообщает областной департамент труда и занятости населения.

"Каждая лекция наполнена не только полезной и важной теорией, но и практикой, которая помогает лучше усваивать всю информацию. Кроме того, всегда можно задать вопрос в чате и получить на него ответ", — поделилась тюменская студенка Полина Павлова.

Ближайшая лекция состоится 5 апреля, начало в 12 часов. Спикером выступит начальник Центра мониторинга и анализа информационной безопасности и киберустойчивости Алексей Голенищев. Темой его рассказа станет кибербезопасность.

Регистрация открыта по ссылке.

Проект запустили с 15 марта. Он будет проходить по 26 апреля. Записи уже прошедших вебинаров можно найти на сайте.