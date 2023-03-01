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Эксперты Банка России научат тюменских студентов основам финансовой грамотности

Общество, 14:12 29 марта 2023

департамент образования Тюменской области | Фото: департамент образования Тюменской области

Цикл вебинаров по финансовой грамотности "Финтрек" для студентов запустил Центробанк России. Среди участников курса есть учащиеся из Тюмени, сообщает областной департамент труда и занятости населения.

"Каждая лекция наполнена не только полезной и важной теорией, но и практикой, которая помогает лучше усваивать всю информацию. Кроме того, всегда можно задать вопрос в чате и получить на него ответ", — поделилась тюменская студенка Полина Павлова.

Ближайшая лекция состоится 5 апреля, начало в 12 часов. Спикером выступит начальник Центра мониторинга и анализа информационной безопасности и киберустойчивости Алексей Голенищев. Темой его рассказа станет кибербезопасность.

Регистрация открыта по ссылке.

Проект запустили с 15 марта. Он будет проходить по 26 апреля. Записи уже прошедших вебинаров можно найти на сайте.

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# Банк России , студенты , финансовая грамотность

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