Эксперты Банка России научат тюменских студентов основам финансовой грамотности
Цикл вебинаров по финансовой грамотности "Финтрек" для студентов запустил Центробанк России. Среди участников курса есть учащиеся из Тюмени, сообщает областной департамент труда и занятости населения.
"Каждая лекция наполнена не только полезной и важной теорией, но и практикой, которая помогает лучше усваивать всю информацию. Кроме того, всегда можно задать вопрос в чате и получить на него ответ", — поделилась тюменская студенка Полина Павлова.
Ближайшая лекция состоится 5 апреля, начало в 12 часов. Спикером выступит начальник Центра мониторинга и анализа информационной безопасности и киберустойчивости Алексей Голенищев. Темой его рассказа станет кибербезопасность.
Регистрация открыта по ссылке.
Проект запустили с 15 марта. Он будет проходить по 26 апреля. Записи уже прошедших вебинаров можно найти на сайте.