Бывший водитель автобуса компенсирует тобольскому предприятию затраты на свое обучение

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 160 тыс. рублей заплатит Тобольскому пассажирскому автотранспортному предприятию работник, прошедший обучение за счет организации, но не отработавший три года по ученическому договору.

Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области, после окончания обучения на права категории "Д", мужчина устроился с 21 июля 2021 года водителем автобуса.

Однако в декабре трудовой договор был расторгнут за прогул, в этом случае сотрудник обязан возместить все понесенные расходы, связанные с обучением, пропорционально не отработанному времени. Этого ответчик не сделал.

Тобольский районный суд взыскал с бывшего работника затраты, понесенные работодателем на обучение и стажировку, а также судебные расходы по оплате государственной пошлины 4 тыс. 520 рублей.