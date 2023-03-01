Бывший водитель автобуса компенсирует тобольскому предприятию затраты на свое обучение
Более 160 тыс. рублей заплатит Тобольскому пассажирскому автотранспортному предприятию работник, прошедший обучение за счет организации, но не отработавший три года по ученическому договору.
Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области, после окончания обучения на права категории "Д", мужчина устроился с 21 июля 2021 года водителем автобуса.
Однако в декабре трудовой договор был расторгнут за прогул, в этом случае сотрудник обязан возместить все понесенные расходы, связанные с обучением, пропорционально не отработанному времени. Этого ответчик не сделал.
Тобольский районный суд взыскал с бывшего работника затраты, понесенные работодателем на обучение и стажировку, а также судебные расходы по оплате государственной пошлины 4 тыс. 520 рублей.