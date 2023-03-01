Более четырех километров теплосетей отремонтирует в Тюмени УСТЭК

| Фото: УСТЭК | Фото: УСТЭК

10 объектов теплоснабжения Тюмени войдут в ремонтную кампанию УСТЭК в 2023 году. Работы проведут в границах улиц Ямская - Болотникова - Луначарского; а также Революции - Чаплина – Мельникайте и Червишевский тракт – Молодежная и других.

В общей сложности на данных участках заменят 4,4 км тепловых сетей и 316 м сетей горячего водоснабжения. Одним из первых в ремонтной кампании станет участок по ул. Народной.

Замену 319 м тепловой сети и 231 м сети горячего водоснабжения запланировано начать с середины мая. В этот же период - обновление 640 м трубопровода в районе улиц Республики - Механическая – Холодильная и капремонт тепломагистрали по ул. Горького.

Самый протяженный ремонтируемый участок находится по ул. Ершова, там обновят 768 м сети.