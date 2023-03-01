В Тюменской области осталось расселить 5 тыс. квадратных метров жилья до конца 2023 года

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюменской области расселено 140,48 тыс. кв. метров жилья с 2019 года на 20 марта 2023 г. В новое жильё переехали 8,73 тыс. человек. План программы выполнен на 97 %, сообщает Главное управление строительства.

По словам начальника управления жилищной политики ГУСа Валерия Киселёва, в регионе остаётся расселить ещё 5 тыс. кв. метров.

"Мы планомерно реализуем расселение аварийного жилого фонда, признанного таковым до января 2017 года. Программа стартовала в 2019 году. И в первый же год нам удалось расселить почти 32 тысячи квадратных метров, в которых проживали более 1 тысячи 800 человек", - добавил он.

Жильё для переселенцев из аварийных домов приобретается на первичном рынке. При этом квартиры семьям передают с чистовой отделкой и всей необходимой сантехникой. Людям, которые приватизировали квартиры в аварийных домах, при расселении выплачивается полная стоимость их жилья. Они вправе приобретать новые квартиры, где захотят.

На домах, куда заезжают новосёлы, появляется табличка с логотипом национального проекта "Жильё и городская среда".

Сейчас в регионе идëт формирование новой программы расселения, в которую войдут дома, признанные аварийными после января 2017 года.