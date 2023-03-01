Обучающий центр для риелторов заработает в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Обучающий центр для специалистов, работающих с недвижимостью, откроется в Тюмени.

Об этом рассказала эксперт по новостройкам "Объединения риэлторов Тюменской области" Марина Белова на круглом столе "Перспективы развития жилищного строительства в Тюменской области — 2023" 29 марта.

"Информационная поддержка риелторов очень важна. Застройщики научились быстро адаптироваться под условия рынка, и каждый день появляются разные новости от строительных компаний. Еще полгода назад субсидированные ставки были не так активны и траншевая ипотека только внедрялась. Теперь ее предлагают все застройщики, причем процентные ставки меняются в реальном режиме, очень сложно уследить за информацией", — отметила она.

В обучающем центре риелторам будут рассказывать о программах банков, использовании сертификатов, совместных акциях с застройщиками. Объяснят, как оформлять дистанционные сделки с объектами недвижимости за пределами Тюмени, как помочь клиенту с одобрением ипотеки без первоначального взноса, как работать с клиентами пенсионного возраста, которым нужно помочь с ипотекой.

Кроме лекций в программе обучающего центра — встречи с партнерами-застройщиками, презентации новых проектов и выезды-экскурсии на городские и загородные объекты.

"Экспертность риелтора повышает ценность риелторской услуги, тогда у клиента не возникает вопроса: "Что я должен вам оплачивать?", — отметила руководитель ипотечного центра ассоциации "Объединения риэлторов Тюменской области" Оксана Шигаева.

Круглый стол по развитию жилищного строительства в Тюменской области был организован "Объединением риэлторов Тюменской области" к 20-летию ассоциации при поддержке Тюменской областной думы. Представители власти, строительных компаний обсудили перспективы и риски комплексного развития территории, тренды жилой недвижимости, развитие агентского направления в регионах.

Вера Коршунова