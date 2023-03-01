Владимир Якушев: Западно-Сибирский и Уральский научно-образовательные центры проведут стратсессию

| Фото: с сайта полномочного представителя президента РФ по УФО | Фото: с сайта полномочного представителя президента РФ по УФО

Западно-Сибирский и Уральский научно-образовательные центры проведут совместную стратсессию в первой половине 2023 года, где выработают взаимовыгодные формы сотрудничества. Об этом сообщил полномочный представитель президента РФ в УФО Владимир Якушев.

Кооперация участников двух НОЦ, которые охватывают все регионы Уральского федерального округа, позволит еще сильнее повысить продуктивность работы над проектами, убежден Владимир Якушев.

Он отметил, что Западно-Сибирский и Уральский НОЦ показывают системные успехи в реализации наработок. Межрегиональные научно-образовательные центры перевыполнили практически все плановые показатели по итогам 2022 года. Это говорит о том, что работа НОЦ выстроена грамотно, налажено четкое взаимодействие вузов и научных организаций с бизнесом и органами власти.

"Уже не первый год количество разработок, переданных для внедрения в производства реального сектора экономики, превышает плановые показатели. Что особенно важно, эти решения отвечают на самые актуальные запросы российской экономики и других сфер", – подчеркнул Владимир Якушев.

Проекты, реализованные под эгидой Уральского и Западно-Сибирского НОЦ, применяются в различных отраслях экономики. Они позволяют решать вопросы в области импортозамещения и технологического суверенитета страны.

Так, для атомной промышленности разработаны элементы технологического оборудования, используемого в жидкосолевых реакторах. Созданы высокочастнотные радары ближнего и дальнего действия, которые повышают функциональные свойства беспилотного транспорта. Налажено производство автоклавных установок, которые используются в машиностроительной сфере в качестве технологического оборудования для создания теплозащитных покрытий.

Запускается в серийное производство два вида медицинского оборудования для выхаживания новорожденных – открытая реанимационная система и инфракрасный обогреватель.

В сфере автомобилестроения совместно с АЗ "Урал" создан опытный образец арктического пассажирского автобуса. Образец прошел успешные испытания при экстремально низких температурах.

По направлению реконструктивной хирургии создана технология 3D-печати для производства имплантатов из уникальных титановых сплавов под конкретного пациента.

По нефтегазовому направлению разработан экспериментальный образец установки бесштанговой добычи нефти, который уже успешно испытали на реальном нефтяном месторождении.

Сформированы первые составляющие будущего программного продукта, который позволит исследовать геологические свойства керна в цифровой среде и определять, при каких условиях обеспечивается более эффективное вытеснение нефти.

Как отмечает Владимир Якушев, в портфели проектов Уральского и Западно-Сибирского НОЦ входят как "зрелые" проекты высокой степени готовности, так и те, что находятся на старте реализации. Действуют разные механизмы финансовой поддержки со стороны государства. Активную позицию занимает бизнес, который обеспечивает до 80% финансирования проектов.