Росгвардия Тюменской области открыла первый в России ведомственный мультимедийный проект

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Ведомственный мультимедийный проект "Росгвардия. Всегда на страже" открылся в историческом парке "Россия – моя история" 30 марта. Он посвящен седьмой годовщине со Дня создания войск национальной гвардии России.

Первыми гостями экспозиции стали ветераны Росгвардии, командиры подразделений ОМОНа и СОБРа, первые лица города, области и Уральского федерального округа, а также кадеты.

"Мы привыкли, что силовые структуры закрыты, а здесь каждый может узнать много интересного. Здесь ретроспектива, исторические события, показан легендарный рижский ОМОН, о котором знает вся страна. Проект первый и пилотный среди всех силовых структур правоохранительных органов, вообще всех федеральных органов исполнительной власти. Мы думаем, что в будущем откроем и другие подобные выставки", – сказал на открытии главный федеральный инспектор по Тюменской области аппарата полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе Дмитрий Кузьменко.

Гостям представили шесть блоков с фото- и видеоматериалами. "Росгвардия на страже безопасности граждан и общественного правопорядка в Тюменской области" рассказывает 30-летнюю историю тюменского СОБРа, который отметит свой юбилей 1 апреля, "Легендарный тюменский ОМОН" - о прибытии в Тюмень рижского ОМОНа, ставшего в последующем тюменским. Военно-патриотическая работа с подрастающим поколением представлена в секции "Воспитание патриотов Родины". "На передовой. Герои СВО" знакомит с участниками специальной военной операции и благотворительной гуманитарной миссией тюменцев, а в блоке "Вузы Росгвардии" показаны учебные заведения ведомства и порядок поступления кандидатов.

Каждый блок для удобства посетителей сопровождается аудиогидом.

"Этот проект очень значимый для истории Тюменской области, потому что в первый раз на такой площадке мы демонстрируем нашу историю. Показаны уже достигнутые результаты работы и те задачи, которые мы выполняем сейчас. Цель, кроме патриотической составляющей, заключается в том, чтобы жители региона, посетив выставку, понимали, что они находятся под защитой. И главная задача наша – это как раз обеспечение безопасности личности общества и государства. Человек, ознакомившись с этими материалами, поймет, что мы выполняем все поставленные задачи, служим Родине, обеспечиваем ее безопасность и целостность", – отметил начальник управления Росгвардии по Тюменской области, полковник полиции Евгений Федоткин.

Как подчеркнул заместитель главы Тюмени Петр Вагин, молодежь через призму этих фотографий, видео и архивных данных поймут этот исторический путь и сами захотят служить, сами будут на страже нашей Родины воплощать лучшие традиции.

Экспозиция будет работать до 6 апреля в историческом парке "Россия – моя история" с 10 до 20 часов, понедельник – выходной.

Виктория Макарова